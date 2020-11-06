Син Трампа порівняв США з «банановою республікою» та закликав до «тотальної війни»

Старший син 45-го американського президента Дональд Трамп-молодший висловив претензії стосовно фальсифікацій на виборах у США. Також він закликав до “тотальної війни”.

Про це Трамп-молодший написав у своєму Twitter.

Син політика зазначив, що республіканці повинні підтримати Трампа у цей час, а також назвав США “банановою республікою”.

“Найкраще для майбутнього Америки – піти Дональду Трампу на тотальну війну за ці вибори, щоб викрити всі шахрайства, фальсифікації, голосування мертвих та фейкових виборців у штатах, які надто довго підраховують голоси. Настав час прибрати цей безлад і перестати виглядати як бананова республіка!”, – написав Трамп-молодший.

Однак Twitter позначив це повідомлення як таке, що містить сумнівну інформацію про вибори. Така реакція не сподобалася сину Трампа, тож він написав твіт у відповідь.

“Twitter це цензурує і позначає це, звичайно. Чому ми не можемо з’ясувати, чи існують ці речі? Якщо цього не сталося, ми нічого не знайдемо, і люди могли б, можливо, повернути собі віру в процес, якої зараз немає”, – написав він.

Президент США Дональд Трамп у розпал підрахунку голосів розкритикував соціальну мережу Twitter після того, як деякі його твіти було позначено як “сумнівні”. Соціальна мережа Twitter позначила декілька постів Трампа “сумнівними”. Мова йде про твіти зі звинуваченням у фальсифікації на виборах, а також твіти про перемогу Трампа у той час, як офіційно тривав підрахунок голосів.