Про це він зазначив у своєму дописі у Twitter.

За його логікою, оскільки “це українська ракета влучила у країну-союзницю по НАТО Польщу”, то чи не можуть Штати «хоча б зараз перестати витрачати мільярди на їхнє озброєння”.

Водночас він не уточнив, як, його думку, припинення постачання необхідного озброєння Україні може змусити країну-агресорку РФ не обстрілювати цивільне населення.

Заради справедливості зауважимо, що син Трампа неодноразово висував власні версії подій. Так, у соціальних мережах поширилася теорія змови щодо нападу на Пола Пелосі, який є чоловіком спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Користувачі, серед яких — такі популярні особи, як мільярдер Ілон Маск і Дональд Трамп-молодший, поширювали теорію, що нібито Пол Пелосі та чоловік, який напав на нього, були коханцями-геями, які влаштували бійку.

Варто також зауважити, що наразі немає остаточних висновків щодо походження ракет, котрі спричинили вибух у Польщі.

Додамо, що президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

У міністерстві закордонних справ Польщі раніше заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.