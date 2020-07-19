Про це сам Віталій Кличко написав у Facebook.
Сьогодні у мера столиці день народження. За його словами, син Єгор підніс йому дуже незвичайний подарунок – сказав, що йде в мери Києва.
“Благословив його, звичайно”, – зазначив Віталій Кличко.
В оточенні Кличка пояснили, що це був звісно тролінг.
Єгор-Даніель Кличко народився 16 травня 2000 року – зараз хлопцеві 20 років.
У Віталія Кличка є ще двоє дітей – дочка Єлизавета-Вікторія (2002 року народження), а також Максим-Олександр (2005 року народження).
Самому Віталію Кличку сьогодні виповнилося 49 років.
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