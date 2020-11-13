21 листопада хаб інновацій для міст СИНХРО ПРОСТІР та FIABCI-UKRAINE спільно організують подію за підтримки Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН та Посольства королівства Нідерландів в Україні.

Вже кілька років поспіль СИНХРО ПРОСТІР об’єднує фахівців різних сфер діяльності з метою створення інноваційних проєктів для міст. За період 2018-2020 рр. розроблено рішення для 11 міст України: Білої Церкви, Вінниці, Житомира, Краматорська, Києва, Рівного, Тернополя, Запоріжжя, Чугуєва, Лозівської ОТГ, Гостомельської ОТГ та 3-х локацій в місті Києві: UNIT.city, ВДНГ, Urban Space 500.

Цього року захід відбувається в новому форматі, але традиційно експерти, підприємці-новатори, представники міст та міжнародних організацій зберуться разом, щоб обговорити глобальні тренди створення міст майбутнього, підведуть підсумки синхро-року та оберуть краще інноваційне рішення для міст за оцінкою міжнародного журі FIABCI-UKRAINE SYNCHRO SPACE AWARD 2020.

На учасників заходу чекає:

лекційні блоки на теми: урбан-дизайну для міст майбутнього, природоорієнтованих рішень та смарт-технологій для міст

міжнародні та українські спікери-новатори

глобальний огляд інновацій для сталого розвитку міст від інфлуенсерів FIABCI з 5 континентів

дискусійні панелі з представниками міст та експертами

презентації інноваційних проєктів для міст та нагородження FIABCI-UKRAINE SYNCHRO SPACE AWARD 2020

SYNCHRO SPACE 2020 – це зустріч у колі однодумців, партнерів та експертів, які зацікавлені у створенні міст майбутнього та готові діяти. Це обмін досвідом та цікаві інсайти від інфлуенсерів у сфері сталого розвитку міст з 5 континентів.

Команди, які презентуватимуть свої проєкти міжнародному журі, отримають шанс реалізувати їх в містах різних країн світу.

Запрошуємо урбаністів, архітекторів, дизайнерів, айті-розробників, екологів, соціологів, представників міст та ОТГ, девелоперів та стартапи, а також всіх хто готовий впливати на розвиток наших міст, взяти участь в цій події.

Участь безкоштовна!

Дізнатися більше про захід та зареєструватися можна на сайті: https://hub-synchro.space/synchrospace2020

Мови заходу: англійська та українська із синхронним перекладом.

Партнери події: iHUB, WorldStartup, USF, TechUkraine, Центр розвитку інновацій.

Долучайтеся, з нами ті, хто створює міста майбутнього!