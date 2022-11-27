Синхронізація санкцій підвищують ефект тиску на РФ – робоча зустріч Свириденко та Джеймса О’Браєна

Синхронізацію зусиль України та Сполучених Штатів Америки в питаннях посилення санкційного тиску на РФ обговорили у Києві міністерка економіки України Юлія Свириденко та Координатор санкцій Державного департаменту США, посол Джеймс О’Браєн.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Свириденко висловила вдячність Сполученим Штатам за підтримку у часи великих випробувань для України. Зокрема, за підтримку у питаннях санкційної політики.

Водночас, наголосила міністерка, падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. Тоді як падіння української — вже 30%.

“Тому очевидно, що санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це має бути. Тож їх необхідно посилювати. Саме тому для нас є важливим скоординованість, системність, обмін напрацюваннями та ідеями у цьому питанні з партнерами, американською стороною. Зокрема, щодо віддзеркалення і синхронізації санкцій”, – зазначила Свириденко.

Своєю чергою, Джеймс О’Браєн акцентував, що для США є дуже цінним обмін інформацією з українською стороною, яка володіє вже значними напрацюваннями у цьому напрямку.

“Ми розуміємо, що санкції діють заповільно. Проте вони дозволяють зупинити РФ швидше, ніж вона б зупинилася сама. Крім того, санкції здатні зробити так, аби РФ у майбутньому не повторила агресію знову. Тож сподіваємося, що обмін інформацією дозволить пришвидшити роботу у цьому напрямку. Ми маємо показати, наскільки жорстокими є дії РФ на території України, і що вони заслуговують більш жорстких санкцій”, – наголосив О’Браєн.

Під час робочої зустрічі, сторони зазначили, що на сьогодні Україна запровадила санкції щодо понад 5 тисяч осіб (ще не менше — в роботі), причетних до агресії, що несуть загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності тощо.

Свириденко зауважила, що Україна – за повне ембарго на російську нафту й газ, але компроміс ($30-40 за барель) на даному етапі можливий.

Україна синхронізує санкції із західними партнерами, зокрема, до великого санкційного пакета, затвердженого РНБОУ та введеного в дію президентом України Володимиром Зеленським 19 жовтня, увійшли санкції, раніше запроваджені, зокрема, ЄС. Водночас триває робота над тим, щоб санкції, запроваджені Україною, були віддзеркалені союзниками.

Як довела практика, секторальні санкції за напрямками та сферами є найбільш ефективними, чинять найбільший тиск на путінську військову машину та економіку держави-агресора.

За результатами зустрічі сторони погодились активізувати роботу з оперативного обміну інформацією та посилення санкційного тиску проти держави-агресора.