Собор Української Православної Церкви, який відбувся 27 травня в Києві, розглянув питання, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, висловив незгоду з позицією Московського Патріарха Кирила та заявив про свою незалежність від Москви.

Про це йдеться у відповідному рішенні Синоду УПЦ МП.

“Висловлюємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви”, — йдеться у повідомленні.

Водночас у заяві засуджується війна як порушення Божої заповіді “Не вбивай!” і висловлюється співчуття усім, хто у ній постраждав. Собор звернувся до влади України та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес.

Також зазначається, що на період воєнного стану, коли зв’язки між єпархіями та церковним керівним центром ускладнені або відсутні, Собор вважає доцільним надати єпархіальним архієреям право самостійно ухвалювати рішення щодо тих чи інших питань єпархіального життя, що належать до компетенції Священного Синоду або Настоятеля Української Православної Церкви, з подальшим, при відновленні можливості, інформуванням священновладдя.

Собор висловив переконання, що Українська Православна Церква не може залишати своїх вірних без духовної опіки, має перебувати поряд з ними в їхніх випробуваннях і організовувати церковні громади в діаспорі. У Синоді зауважили, що необхідним є і надалі розвивати місію за кордоном серед православних українців задля збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності.