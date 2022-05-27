Про це йдеться у відповідному рішенні Синоду УПЦ МП.
“Висловлюємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви”, — йдеться у повідомленні.
Водночас у заяві засуджується війна як порушення Божої заповіді “Не вбивай!” і висловлюється співчуття усім, хто у ній постраждав. Собор звернувся до влади України та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес.
Також зазначається, що на період воєнного стану, коли зв’язки між єпархіями та церковним керівним центром ускладнені або відсутні, Собор вважає доцільним надати єпархіальним архієреям право самостійно ухвалювати рішення щодо тих чи інших питань єпархіального життя, що належать до компетенції Священного Синоду або Настоятеля Української Православної Церкви, з подальшим, при відновленні можливості, інформуванням священновладдя.
Собор висловив переконання, що Українська Православна Церква не може залишати своїх вірних без духовної опіки, має перебувати поряд з ними в їхніх випробуваннях і організовувати церковні громади в діаспорі. У Синоді зауважили, що необхідним є і надалі розвивати місію за кордоном серед православних українців задля збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності.
“Усвідомлюючи особливу відповідальність перед Богом, Собор висловлює глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському Православ’ї. Існування розколу Собор сприймає як глибоку болючу рану на церковному тілі. Особливо прикро від того, що останні дії Константинопольського Патріарха в Україні, наслідком яких стало утворення “Православної Церкви України”, лише поглибили непорозуміння та привели до фізичного протистояння. Але навіть у таких кризових обставинах Собор не втрачає сподівання на відновлення діалогу”, — резюмується у повідомленні.
- Раніше Папа Римський Франциск закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”. Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.
- Також голова Російської православної церкви патріарх Кирило може опинитись під санкціями Європейського Союзу.
- Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує запровадження санкцій Євросоюзом проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.