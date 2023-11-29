Такі погодні умови вкрай небезпечні, адже суміш води і мокрого снігу почнуть замерзати, що може призвести до утворення ожеледиці.

КК “Київавтодор” проводить обробку доріг і вулиць посипальними матеріалами та очищає їх від снігу. Задіяні 318 одиниць спецтехніки та 70 бригад із ручного прибирання у складі 513 працівників.

Також посилено працюють гідрослужби підприємств корпорації. Вони оперативно очищають решітки зливоприймачів, щоб забезпечити пропуск талої води.

Враховуйте погодні умови та будьте обережні на дорогах столиці.