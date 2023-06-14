Синоптики повідомили, де сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні в Україні мінлива хмарність.
На заході, південному сході, а також у Вінницькій та Одеській областях – короткочасні дощі, місцями з грозами.
У решті областей – без опадів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +24 градусів, лише на високогір’ї Карпат прохолодно – +11…+16 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +22 до +24 градусів.
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