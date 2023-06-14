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Синоптики повідомили, де сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня

За даними синоптиків у середу, 14 червня, у частині областей випадуть дощі.

Середа, 14 червня 2023, 07:31
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

На заході, південному сході, а також у Вінницькій та Одеській областях – короткочасні дощі, місцями з грозами.

У решті областей – без опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +24 градусів, лише на високогір’ї Карпат прохолодно – +11…+16 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +22 до +24 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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