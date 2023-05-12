Синоптики повідомили, де сьогодні очікуються дощі: прогноз погоди на 12 травня

За даними синоптиків у п'ятницю, 12 травня, у більшості областей України без опадів. Дощі очікуються лише у декількох регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні невеликі короткочасні дощі випадуть лише у північно-східних областях. На решті території – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +15…+20 градусів, лише на високогір’ї Карпат від +7 до +12 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці повітря прогріється до +18…+20 градусів.