Мер Луцька Ігор Поліщук розповів деталі сьогоднішнього авіаудару по місту. За його словами, авіаудар відбувся близько 6 ранку, проте сигнал "повітряна тривога", з невстановлених наразі причин, не прозвучав.

Про це йдеться у відеозверненні Ігоря Поліщука.

Мер Луцька зазначив, що авіаудари по місту відбулись о 05:45. Було випущено три ракети. Проте система повітряної тривоги, яка повинна попереджувати місцевих жителів про загрозу авіаудару – не спрацювала.

“Система оповіщення, якою керують Збройні сили України, не дала сигналу. Наразі причини встановлює воєнна адміністрація. Була тривога о 04:37, а вже о 04:50 прозвучав відбій тривоги. О 05:45 прозвучали вибухи, а через 4 хвилини після вибухів спрацювала сирена”, – наголосив Поліщук.

Наразі відомо, що внаслідок авіаудару загинула одна людина. Інформації щодо інших жертв чи постраждалих поки немає. Також повідомляється, що удар було нанесено поблизу аеродрому Луцька.

Ігор Поліщук закликає мешканців Луцька не стояти поблизу вікна під час вибухів, не знімати відео та не публікувати нічого у соцмережі, оскільки ворог відслідковує всю інформацію. Якщо чутно вибухи – потрібно негайно спуститись в укриття.