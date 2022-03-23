Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.
Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій «з іншими представниками керівного складу 8-бригади».
На сьогодні попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Обіцяну «легку прогулянку» змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.
Відомо, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.
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