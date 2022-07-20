Сирія ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною. Це сталося після того, як у червні президент України Володимира Зеленський заявив, що його уряд розриває дипломатичні відносини з Сирією.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Сирійська Арабська Республіка вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення українського уряду”, – йдеться у повідомленні державного сирійського інформаційного агентства SANA.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оголосив про розрив дипломатичних відносин з урядом президента Башара Асада після того, як уряд Сирії визнав незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Сирія була першою країною після свого близького союзника Росії, яка визнала незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР” і заявила про намір будувати з ними дипломатичні відносини.

Уряд Сирії більше ніж 10 років покладався на підтримку Росії, натомість Москва захищала цю країну в Раді Безпеки та наповнювала її зброєю й оперативною підтримкою.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Сирію для того, щоб підтримати режим Асада, за шість років до вторгнення в Україну. А у 2018 році уряд Асада визнав ще дві підтримувані Росією сепаратистські республіки, Абхазію та Південну Осетію, які міжнародно визнані частиною Грузії.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.