Ізраїль завдав авіаударів по сирійському порту Латакія. атака була спрямована на контейнерну платформу порту, внаслідок чого загорілися контейнери, але обійшлося без жертв.

Про це повідомило французьке агенство AFP у Twitter, з посиланням на сирійські державні ЗМІ

“ Ізраїль здійснив повітряну агресію за допомогою кількох ракет. Сирійська протиповітряна оборона відбила ізраїльську агресію в порту Латакія”, – ідеться в повідомленні.

Пізніше сирійське державне телебачення повідомило, що пожежники взяли вогонь під контроль.