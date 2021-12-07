Про це повідомило французьке агенство AFP у Twitter, з посиланням на сирійські державні ЗМІ

Ізраїль здійснив повітряну агресію за допомогою кількох ракет. Сирійська протиповітряна оборона відбила ізраїльську агресію в порту Латакія”, –  ідеться в повідомленні.

Пізніше сирійське державне телебачення повідомило, що пожежники взяли вогонь під контроль.

 