Про це повідомило французьке агенство AFP у Twitter, з посиланням на сирійські державні ЗМІ
“ Ізраїль здійснив повітряну агресію за допомогою кількох ракет. Сирійська протиповітряна оборона відбила ізраїльську агресію в порту Латакія”, – ідеться в повідомленні.
Пізніше сирійське державне телебачення повідомило, що пожежники взяли вогонь під контроль.
- Нагадаємо, у столичний аеропорт “Жуляни” прибув літак, яким було евакуйовано із закритого табору Сирії 14 громадян України – 3 жінок та 11 дітей.
- У жовтні повідомлялося, що американські військові ліквідували одного з лідерів терористичної організації “Аль-Каїда” Абдулу Хамід аль-Матара.
- У червні повідомлялося, що внаслідок обстрілу міста Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 18 осіб, багато хто з них внаслідок артобстрілу лікарні.