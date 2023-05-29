Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський побував на Лиманському напрямку. Він зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту.

Джерело: командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у Telegram.

“Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них”, – написав Сирський.

За його словами, українські захисники відбивають спроби росіян просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського та Торського.

Збройні сили України завдають російським військовим значних втрат в особовому складі та техніці.

Командувач подякував та нагородив на передовій воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 54 та 92 окремих механізованих бригад, 81 та 95 окремих десантно-штурмових бригад.