Джерело: командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у Telegram.
“Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них”, – написав Сирський.
За його словами, українські захисники відбивають спроби росіян просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського та Торського.
Збройні сили України завдають російським військовим значних втрат в особовому складі та техніці.
Командувач подякував та нагородив на передовій воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 54 та 92 окремих механізованих бригад, 81 та 95 окремих десантно-штурмових бригад.
- У ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.