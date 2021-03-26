Компанія Dominion Voting Systems, яка займається технологіями голосування, подала позов проти каналу Fox News на суму 1,6 млрд доларів.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Компанія стверджує, що канал “безтурботно знехтував правдою” і брав участь у дезінформаційній кампанії проти неї, оскільки “брехня була корисною для бізнесу Fox”.

“Fox взяв невелике полум’я дезінформації та перетворив його на лісову пожежу”, – заявила компанія у своєму позові.

Також Dominion зазначила, що “істина має значення, а брехня має наслідки”.

“Fox продав фальшиву історію фальсифікації виборів, щоб служити власним комерційним цілям, завдаючи серйозної шкоди Dominion”, – додала компанія.

У позові йдеться про те, що в результаті “організованої наклепницької кампанії” Fox Dominion зазнала “величезної та непоправної економічної шкоди”, а її співробітники зазнавали погроз смерті.

Водночас представник Fox заявив, що канал “пишається” своїм висвітленням виборів 2020 року, характеризуючи його як “вищу традицію американської журналістики”. Прессекретар додав, що Fox “енергійно захищатиметься проти цього безпідставного позову в суді”.