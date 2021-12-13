Експерти в області охорони здоров‘я б‘ють на сполох, адже медичний персонал не отримує зарплату, в медичних закладах не вистачає предметів першої необхідності для лікування пацієнтів.

Про це пише видання The Guardian.

Міжнародні експерти попереджають, що більша частина системи охорони здоров‘я Афганістану перебуває на межі колапсу через санкції Заходу проти “Талібану”, оскільки країна стикається з епідеміями хвороб та кризою недоїдання.

Оскільки країна переживає гуманітарну кризу після захоплення влади талібами в серпні, багатьом медичним працівникам місяцями не платять, а в медичних установах не вистачає навіть найелементарніших предметів для лікування пацієнтів.

Крім того, країні загрожує голод та економічний колапс.

Доктор Поль Шпігель, директор Центру гуманітарного здоров‘я при Університеті Джона Хопкінса повідомив, що під час нещодавнього візиту до країни він бачив державні лікарні, які обслуговують найбільш вразливі прошарки населення. Цим установам не вистачає палива, ліків, засобів гігієни.

“За свою кар‘єру я був усюди. Шокує те, що зазвичай не буває зупинки одночасно всього”, – сказав він.

Він охарактеризував стан інфекційної лікарні у Кабулі, як “тієї, що стоїть на колінах”.

“Ніхто з персоналу місяцями не отримує зарплату, хоча більшість все ще працює. Ліків практично немає, кімнати опалюють, чим доведеться, адже газу немає”, – додав Шпігель.

Афганістан – країна з населенням у 23 мільйони осіб. Проблема загострюється тим, що економічні проблеми Афганістану призвели до того, що все більше людей опиняються у злиднях. Це мало фатальні наслідки для тих, хто потребував медичної допомоги та не міг її собі дозволити.

За словами Шпігеля, в містах поза межами Кабулу та інших великих містах ситуація ще гірша.

“Я відвідав провінційну лікарню в Саробі за межами Кабулу. Для дотримання правил гігієни там не вистачало мила та води”, – сказав він.

“В лікарні народилась дитина з анальним свищем (свищ прямої кишки — це, в більшості випадків, наслідок гострого парапроктиту. Патологія характеризується утворенням внутрішнього отвору в кишці і свищуватого каналу, що проходить через параректальний простір і закінчується виходом (отвором) на поверхні промежини, періанальної або сідничної області). Вона була настільки хвора, що вони поставили калостому (стома — це штучний отвір, сформований на передній черевній стінці, унаслідок хірургічного втручання, наприклад, для виведення калових мас), але в них не було пакетів, тому вони користувались тим, що було під рукою, наприклад, туалетним папером – для того, щоб збирати калові маси”.

Дитяча організація ООН ЮНІСЕФ попередила, що криза в системі охорони здоров‘я країни збільшує проблеми недоїдання в Афганістані.

“Нинішня гуманітарна ситуація в Афганістані жахлива, особливо для дітей. Зима вже настала і без додаткового фінансування ЮНІСЕФ та партнери не зможуть зв‘язатись із дітьми та сім‘ями, які найбільше потребують допомоги”, – сказала Аліса Акунга, представник ЮНІСЕФ в Афганістані.

Шпігель сказав, що Заходу необхідно знайти інший підхід до введення санкцій проти “Талібану”: “Має бути м‘якший спосіб введення санкцій. Зараз санкції діють дуже жорстко, від цього потерпає в першу чергу населення”.

Також, він додав, що “розуміє стурбованість з приводу “Талібану”. Та реальність така, що багато людей загинуть”.