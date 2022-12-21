Про це інформує CNN

Відповідно до повноважень, наданих президентом, 21 грудня Блінкен дозволив двадцять восьме скорочення зброї та техніки США для України з серпня 2021 року. За його словами, це скорочення на 1 мільярд доларів забезпечить Україні розширену протиповітряну оборону та можливості для високоточного удару, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, яке Україна “настільки ефективно використовує для захисту на полі бою”.

Блінкен додав, що Пентагон також оголосить про нову безпекову допомогу Україні на 850 мільйонів доларів. Його заява послідувала за подібною заявою Білого дому, яка прозвучала в той же день, коли президент Володимир Зеленський відвідує Вашингтон.

Держсекретар зазначив, що ця нова підтримка надходить, оскільки Кремль “намагався та не зміг стерти Україну з карти світу”, а тепер прагне “використати зиму як зброю” за допомогою ударів по інфраструктурі.

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Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищій межі, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони, — зауважив Блінкен.

Окрім цього, він повторив, що США продовжуватимуть “підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб Київ міг продовжувати захищати себе і мати якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли прийде час”.

13 грудня американський телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Байдена доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня. План Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його буде відправлено на підпис Байдену.

Patriot – це керована ракетна система класу “земля-повітря”, яку було вперше розгорнуто в 1980-х роках. Вона може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора. Армія заявила, що зараз має 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортають по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.