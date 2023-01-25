«Система військового управління повинна бути непохитною» – Залужний прокоментував скандал у Міноборони

Про це генерал повідомив у Facebook.
Залужний наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, а значно — в умовах війни.
Він нагадав, що Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Водночас очільник відомства здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами.
Генерал акцентував, що з початком повномасштабного вторгнення РФ потреби українського війська стрімко зросли, проте, запевнив, що військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості.
У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти”, – йдеться у дописі Головнокомандуючого ЗСУ.
Він додав, що це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил.
Зауважимо, в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.
24 січня Європейська комісія привітала розслідування корупційних скандалів в Україні, що свідчить про те, що країна серйозно ставиться до корупції.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 22 січня Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. Він зауважив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.
- Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.
- Окрім цього, директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького звільнили на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.