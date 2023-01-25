«Система військового управління повинна бути непохитною» – Залужний прокоментував скандал у Міноборони

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції. Тоді як будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію.

Про це генерал повідомив у Facebook.

Залужний наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, а значно — в умовах війни.

Він нагадав, що Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Водночас очільник відомства здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами.

Генерал акцентував, що з початком повномасштабного вторгнення РФ потреби українського війська стрімко зросли, проте, запевнив, що військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості.

У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти”, – йдеться у дописі Головнокомандуючого ЗСУ.

Він додав, що це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил.

Зауважимо, в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.

24 січня Європейська комісія привітала розслідування корупційних скандалів в Україні, що свідчить про те, що країна серйозно ставиться до корупції.