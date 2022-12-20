Систему водопостачання Києва відновили — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що систему водопостачання столиці відновили, пояснивши, що помпові агрегати на водопровідних помпових станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.

Про це очільник міста зазначив у Facebook.

Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян, спершу — на нижніх поверхах будинків.

Кличко зауважив, що тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика.

Проте, запевнив, що комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян.

У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе — у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.

Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.