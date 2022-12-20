Систему водопостачання Києва відновили — Кличко

Про це очільник міста зазначив у Facebook.
Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян, спершу — на нижніх поверхах будинків.
Кличко зауважив, що тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика.
Проте, запевнив, що комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян.
У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе — у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.
Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.
- Україна отримала першу партію необхідного обладнання для ТЕЦ та ТЕС від Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.
- Міжнародні організації передали на звільнені та прифронтові території України 400 перших генераторів.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.