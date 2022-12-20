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Систему водопостачання Києва відновили — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що систему водопостачання столиці відновили, пояснивши, що помпові агрегати на водопровідних помпових станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.

Вівторок, 20 грудня 2022, 14:43
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Про це очільник міста зазначив у Facebook.

Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян, спершу — на нижніх поверхах будинків.

Кличко зауважив, що тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика.

Проте, запевнив, що комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян.

У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе — у Києві  було зафіксовано понад 20  ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.

Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

Теги: відновлення, водопостачання, Київ, комунальники, столиця, Клычко

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