30 квітня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський працював на Лиманському та Бахмутському напрямках. Він нагородив оборонців, а також прокоментував події на фронті.

Про це повідомило Military Media Center.

Командувач Східного угруповання вручив нагороди та цінні подарунки захисникам, які відзначились у боях.

За його словами, українські військові на Лиманському напрямку протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Російські окупанти намагалися захопити позиції, але цього не вдалося зробити. Противник зазнав втрат, а до полону потрапили 10 ворожих солдатів.

На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Росіяни провели численні атаки, намагаючись прорвати оборону позицій ЗСУ на декількох напрямках.

“Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі”, — йдеться у повідомлення.

Російські військові для спроби просунутися вперед застосовують максимум зусиль та не рахуються ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи “Вагнера”, бійців інших приватних компаній, десантників, але взяти місто під контроль противнику не вдається.

“Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції”, — додав Сирський.