Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, про "дуже погану ситуацію" у місті через постійні обстріли росіян. Він закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних населених пунктів.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свободі”.

За словами Сєнкевича, Миколаїв чи не щоденно опиняється під обстрілами росіян.

Оскільки Миколаївщина межує з тимчасово окупованою Херсонщиною, не завжди вдається своєчасно увімкнути сигнал повітряної тривоги, тому іноді він починає лунати вже після перших “прильотів”.

Унаслідок обстрілів часто гинуть та отримають поранення цивільні особи, тому Сєнкевич рекомендує людям виїхати з міста.

“Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, із 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч”, – сказав він.

Він додав, що евакуація з міста – безпечна і налагоджена. Зараз у місті відкриті всі головні дороги, тому можна безпечно виїхати до Кривого Рогу, Кропивницького, Києва та Одеси.

Евакуюватись можна як власним транспортом, так і автобусами.

“Власне ми з першого тижня переорієнтували свій транспорт для людей, громадський транспорт. Тобто наші автобуси, які раніше займалися маршрутами в місті. Частина їх займалася вивезенням людей до Одеси і до кордону з Молдовою. Таким чином ми вивезли близько 18 тисяч людей. Спочатку це була велика кількість людей кожного дня – 7 днів на тиждень від 4 до 8 автобусів. Сьогодні у нас є один день – це четвер. І в нас набирається там від 1 до 4 автобусів. Тобто, майже немає людей, охочих виїхати з Миколаєва. Люди звикають до всього і навіть до бомбардувань”, – наголосив Сєнкевич.