Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен після відеоконференції глав держав країн ЄС, передає The Guardian.
“Ситуація є дуже серйозною, кількість випадків зростає. Кількість госпіталізацій зростає, як і кількість смертей. Це відбувається не так швидко, тому що сьогодні ми краще розуміємо, як допомагати пацієнтам з COVID-19 та як поводитися з хворобою. Але поширення вірусу перевищить спроможності наших медичних систем, якщо ми не будемо вживати негайних дій”, – зауважила Урсула фон дер Ляйен.
За словами чиновниці, в ході відеоконференції глави держав ЄС погодили єдину стратегію боротьби з пандемією:
- обмін даними, повними, точними, з використанням платформи Європейського центру з контролю над захворюваннями (ECDC);
- обмін досвідом та комунікації фахівців галузі медицини та науки;
- масове тестування населення ЄС на коронавірус;
- відстеження контактів хворих;
- швидке затвердження вакцин при всіх гарантіях безпеки, справедливий розподіл вакцин, підготовка умов для вакцинації.
Нагадаємо, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступає за те, щоб країни-члени Євросоюзу не закривали свої кордони в умовах карантину через ситуацію з коронавірусом. Це стосується внутрішніх кордонів ЄС.
- З понеділка, 2 листопада, влада Німеччини запроваджує жорсткі карантинні обмеження через спалах коронавірусу. Так, забороняється робота барів, ресторанів та фітнес-студій.
- У зв’язку з погіршенням ситуації з розповсюдженням коронавірусної хвороби влада Франції вводить посиленні карантинні обмеження, які діятимуть щонайменше до 1 грудня.