У п’ятницю, 30 жовтня, Європейський Союз заявив, що пандемія коронавірусу у світі виходить із-під контролю. Тому ЄС погодив єдину політику боротьби з хворобою.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен після відеоконференції глав держав країн ЄС, передає The Guardian.

“Ситуація є дуже серйозною, кількість випадків зростає. Кількість госпіталізацій зростає, як і кількість смертей. Це відбувається не так швидко, тому що сьогодні ми краще розуміємо, як допомагати пацієнтам з COVID-19 та як поводитися з хворобою. Але поширення вірусу перевищить спроможності наших медичних систем, якщо ми не будемо вживати негайних дій”, – зауважила Урсула фон дер Ляйен.

За словами чиновниці, в ході відеоконференції глави держав ЄС погодили єдину стратегію боротьби з пандемією:

обмін даними, повними, точними, з використанням платформи Європейського центру з контролю над захворюваннями (ECDC);

обмін досвідом та комунікації фахівців галузі медицини та науки;

масове тестування населення ЄС на коронавірус;

відстеження контактів хворих;

швидке затвердження вакцин при всіх гарантіях безпеки, справедливий розподіл вакцин, підготовка умов для вакцинації.

Нагадаємо, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступає за те, щоб країни-члени Євросоюзу не закривали свої кордони в умовах карантину через ситуацію з коронавірусом. Це стосується внутрішніх кордонів ЄС.