Майор Сергій Волина, командир 36-ої окремої бригади морської піхоти звернувся до української влади із закликом терміново деблокувати Маріуполь, адже ситуація у місті - критична.

Про це Сергій Волина повідомив у коментарі Українській правді.

За словами військового, у найкоротші терміни потрібно провести політичну чи військову деблокаду міста Маріуполь.

Волина розповів, що станом на ранок 15 квітня у місті продовжуються запеклі бої, а противник не перестає наступати. Врятувати ситуацію можна завдяки терміновій військовій операції або ж політичним рішенням, додав майор.

Він також зауважив, що сьогодні ще можливо провести деблокаду міста.

“Це можливо і це необхідно здійснити у найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби”, – сказав захисник.

Сергій Волина зауважив: українські воїни не будуть здаватись у полон росіянам та готові битись до кінця, проте ситуація погіршується.

Варто зазначити що напередодні, 14 квітня, заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар також заявив, що деблокада Маріуполя можлива і бійці чекають відповідного рішення керівництва держави.