Про це Сергій Волина повідомив у коментарі Українській правді.
За словами військового, у найкоротші терміни потрібно провести політичну чи військову деблокаду міста Маріуполь.
Волина розповів, що станом на ранок 15 квітня у місті продовжуються запеклі бої, а противник не перестає наступати. Врятувати ситуацію можна завдяки терміновій військовій операції або ж політичним рішенням, додав майор.
Він також зауважив, що сьогодні ще можливо провести деблокаду міста.
“Це можливо і це необхідно здійснити у найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби”, – сказав захисник.
Сергій Волина зауважив: українські воїни не будуть здаватись у полон росіянам та готові битись до кінця, проте ситуація погіршується.
Варто зазначити що напередодні, 14 квітня, заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар також заявив, що деблокада Маріуполя можлива і бійці чекають відповідного рішення керівництва держави.
- Нагадаємо, російські окупанти перетворюють Маріуполь на гетто для українців. Загарбники змушують місцевих жителів вдягати ворожу білу стрічку, щоб зробити їх “приманкою” для снайперів Збройних сил України.
- Раніше експерт з хімічної та біологічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон поділився своєю гіпотезою щодо ймовірного використання російською стороною хімічної зброї в Маріуполі проти цивільних і військових. На його думку, це могли бути токсичні промислові хімікати.
- Також командир полку “Азов” підполковник Денис Прокопенко та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ ім. контрадмірала М. Білинського майор Сергій Волина записали спільне відеозвернення стосовно операції з прориву морських піхотинців та їх подальшого з‘єднання з полком.