Ситуація на Бахмутському напрямку: за добу ЗСУ захопили понад десять ворожих позицій та взяли в полон росіян

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
Вона наголосила, що всупереч всім обставинам, коли “неймовірне ймовірно”, хто знає реальну ситуацію і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації, “коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км”, українські сили оборони діють на межі надлюдських можливостей – діють твердо, рішуче і професійно.
У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої”, – мовиться у повідомленні.
Маляр поінформувала, що командувач Сирський тримає ситуацію під контролем: аналізує, планує, приймає рішення. Додавши, що як і мусить бути, справжній бойовий генерал з військом у найгарячіші моменти.
Поруч з ним керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Заступниця міністра зазначила, що саме вони реалізовують загальний замисел операції.
За словами Маляр, завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку.
Зауважимо, станом на 13 травня українські війська продовжили просуватися на двох напрямках у передмісті Бахмута Донецької області, беручи у полон російських окупантів.
- Українські військові повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута, натомість російські армійці відступили.
- Вночі 13 травня російські окупанти атакували Україну 21 БПЛА, З них 17 було знищено силами ППО, однак не обійшлось без влучань.
- Воїни мотопіхотного батальйону 24-ої ОМБр імені короля Данила, які зараз боронять Бахмут від російських окупантів, показали ексклюзивні кадри міста у полум’ї.