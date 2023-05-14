Ситуація на Бахмутському напрямку: за добу ЗСУ захопили понад десять ворожих позицій та взяли в полон росіян

Українські сили оборони продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. За сьогоднішній день підрозділи ЗСУ захопили понад десять ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. У результаті бойових дій, взято в полон ворожих солдатів з різних частин.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Вона наголосила, що всупереч всім обставинам, коли “неймовірне ймовірно”, хто знає реальну ситуацію і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації, “коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км”, українські сили оборони діють на межі надлюдських можливостей – діють твердо, рішуче і професійно.

У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої”, – мовиться у повідомленні.

Маляр поінформувала, що командувач Сирський тримає ситуацію під контролем: аналізує, планує, приймає рішення. Додавши, що як і мусить бути, справжній бойовий генерал з військом у найгарячіші моменти.

Поруч з ним керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Заступниця міністра зазначила, що саме вони реалізовують загальний замисел операції.

За словами Маляр, завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку.

Зауважимо, станом на 13 травня українські війська продовжили просуватися на двох напрямках у передмісті Бахмута Донецької області, беручи у полон російських окупантів.