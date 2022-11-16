Президент Володимир Зеленський під звернення до українців розповів про насичений подіями день, доповів щодо відновлення енергопостачання та повідомив ситуацію на фронті.

Про це йшлося під час відеозвернення глави держави.

Він зазначив, що взяв участь у сьогоднішній роботі лідерів під час саміту в Індонезії.

Пізніше провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому детально обговорили ситуацію на фронті.

Окрім цього, військові представили всі наявні дані про влучання ракети по території Польщі. Усі, хто відповідає за ліквідацію наслідків російських ракетних ударів по Україні, доповіли щодо відновлювальних робіт.

Президент запевнив, що відновлення не зупиняється ні на хвилину.

У 18 областях і в Києві тривають аварійні та стабілізаційні відключення. Це мільйони споживачів. Фахівці роблять усе, щоб повернути електрику – і генерацію, і постачання.

Також Зеленський нагадав, що відбулася чергова зустріч оборонного «Рамштайну». Ключове питання – посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони.

Глава держави провів переговори з віце-президенткою Світового банку, яка опікується саме нашим регіоном. Обговорили проєкти з відновлення нашої інфраструктури та соціальних обʼєктів, роботу Фонду відбудови нашої країни. Загальний обсяг проєктів, про які йшлося – мільярди доларів.

“Це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людям”, – наголосив він.

Були доповіді щодо звільнення територій Херсонщини – роботи не припиняються, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв’язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину. У Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки, запрацювала пошта, банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Понад 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику.

Теж саме із ситуацією на Миколаївщині. Наразі відбуваються відновлювальні роботи, аби налагодити водопостачання Миколаєву. У Снігурівці розпочато виплату пенсій.

Зеленський подякував усім, хто забезпечує відновлення, особливо саперам і рятувальникам.

Водночас доповіді й повідомлення з Донеччини – без змін. Жорсткі бої тривають у тих же пунктах, що й раніше. Українські армійці тримають позиції попри десятки атак.

Під час свого звернення, президент нагадав, що сьогодні – професійний день “тисяч наших людей, які виконують одну з найважливіших робіт”.

“День працівників радіо, телебачення та звʼязку – це про тих, хто зміцнює демократію завжди. Хто інтегрує суспільство інформаційно, емоційно та політично. Хто об’єднує наші інтереси, наш біль і наші радощі, наші надії та прагнення, наші проблеми. Я щиро вітаю всіх, хто працює в цій сфері, – кожного й кожну”, – зазначив він.

Окрім цього, Володимир Зеленський зауважив результати засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору.

Стежимо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно, одне з головних питань на Радбезі – ситуація в Польщі, з’ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт”, – констатував він.

За його словами, саме тому українська сторона потребує, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Водночас нагадуючи, що вся наша інформація – у повному доступі, ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, із тих перших годин, коли світ почав з’ясовувати, що сталося.

Зеленський наголосив, що ще вночі говорив з президентом Дудою, висловив йому свої співчуття – російська агресія забрала життя двох громадян Польщі.