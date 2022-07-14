За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється. Також росіяни завдали 12 ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей.

Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

Гайдай заявив, що через невеликі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вороги ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського: “Бойові дії тривають”, — запевнив голова ОВА.

Водночас на тимчасово окупованих територіях війська РФ “дозволили” пенсіонерам долучатися до розбирання завалів. Окупаційна “влада” вже ухвалила постанову, яка “дає право пенсіонерам брати участь у тимчасових роботах”.

“Тобто, зібрали особисті дані й дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без “дозволу” цього робити було не можна. Знайшли робочу силу”, — пояснив Гайдай.

На тлі цього він пояснив, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. За інформацією Луганської ОВА, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян із 8 тисяч, які залишилися. Чи виплачуватимуть росіяни пенсії — невідомо.