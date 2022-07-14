Про це він повідомив у Telegram.
Зокрема, продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.
Гайдай заявив, що через невеликі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вороги ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського: “Бойові дії тривають”, — запевнив голова ОВА.
Водночас на тимчасово окупованих територіях війська РФ “дозволили” пенсіонерам долучатися до розбирання завалів. Окупаційна “влада” вже ухвалила постанову, яка “дає право пенсіонерам брати участь у тимчасових роботах”.
“Тобто, зібрали особисті дані й дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без “дозволу” цього робити було не можна. Знайшли робочу силу”, — пояснив Гайдай.
На тлі цього він пояснив, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. За інформацією Луганської ОВА, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян із 8 тисяч, які залишилися. Чи виплачуватимуть росіяни пенсії — невідомо.
- Нагадаємо, що за словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, протягом 13 липня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль не готовий оголосити повну чи часткову мобілізацію у РФ, а тому наказав керівникам російських регіонів, аби вони почали формувати добровольчі батальйони для участі у повномасштабній війні проти України.
- Станом на початок 141-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ЗСУ відбили штурмові дії окупантів у напрямку н.п. Курульки, Кодеми та Вершини. Також окупанти ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, а при штурмі н. п. Кам’янка російські армійці досягли часткового успіху.