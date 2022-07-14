Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

Гайдай заявив, що через невеликі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вороги ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського: “Бойові дії тривають”, — запевнив голова ОВА.

Водночас на тимчасово окупованих територіях війська РФ “дозволили” пенсіонерам долучатися до розбирання завалів. Окупаційна “влада” вже ухвалила постанову, яка “дає право пенсіонерам брати участь у тимчасових роботах”.

“Тобто, зібрали особисті дані й дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без “дозволу” цього робити було не можна. Знайшли робочу силу”, — пояснив Гайдай.

На тлі цього він пояснив, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. За інформацією Луганської ОВА, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян із 8 тисяч, які залишилися. Чи виплачуватимуть росіяни пенсії — невідомо.