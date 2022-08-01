Про це він написав у Telegram-каналі.
На Бахмутському напрямку, за словами Гайдая, Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога.
Він наголосив, що окупанти були впевнені у швидкій та легкій перемозі. Однак, це виявилося безрезультатним – вони постійно змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що.
Чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Піхоту вони поповнюють з-поміж мобілізованих жителів окупованих територій. Наприклад, жителям Алчевська Луганської області росіяни роздають повістки у торговельних закладах та маршрутках. Більшість розуміють, що не повернуться, але вони не мають вибору, як і грошей теж в результаті не отримають.
31 липня росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази долучали установки залпового вогню, також були здійснені три спроби танкового тиску. Тричі росіяни використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції. Протягом доби були також знешкоджені дві розвідувальні групи противника.
Ситуація на Луганщині: росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут // 5 фото
Окупаційна влада, попри обіцянки, не почала відновлення зруйнованої інфраструктури. Окупанти навіть не обстежують внутрішньобудинкові мережі, де купа пошкоджень – майже у кожній вцілілій багатоповерхівці пробито дах, яких ніхто, звісно, не лагодить. Також окупанти обіцяють відновлення електропостачання, але при першій зливі електромережу замкне в кожній квартирі по стояку через пробиті дахи.
Восени, у зв’язку з відсутністю централізованого опалення, місцевим жителям не вистачить потужностей, запропонованих окупантом.
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