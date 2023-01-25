У межах підготовки до саміту "Україна – ЄС" "Енергоатом" взяв участь у засіданні кластеру з економічного та секторального співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” в Telegram.

Сьогодні, 25 січня 2023 року, розпочалося восьме засідання кластеру з енергетики, транспорту, навколишнього середовища, кліматичних дій і цивільного захисту підкомітету “Україна – ЄС” з економічного та секторального співробітництва.

Зазначено, що у заході взяв участь віцепрезидент ДП “НАЕК “Енергоатом” Хартмут Якоб, який проінформував присутніх про поточний стан атомної енергетики в Україні.

Він наголосив, що дії збройних сил РФ становлять пряму загрозу ядерній безпеці та захищеності вітчизняних АЕС, а ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається “загрозливою”.

Наголошено, що “Енергоатом” навіть під час війни продовжує працювати над реалізацією наявних та нових інвестиційних проєктів, зокрема щодо будівництва нових АЕС. Європейські партнери підкреслили, що повністю підтримують вимогу української сторони про повну деокупацію ЗАЕС та готові й надалі надавати необхідну допомогу і підтримку атомній енергетиці України.