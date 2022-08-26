Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.
За інформацією ДП НАЕК “Енергоатом”, станом на 8:00 26 серпня оперативним персоналом Запорізької АЕС здійснюються роботи з підключення енергоблоків №5 та №6 Запорізької АЕС до електромережі.
“На цю мить власні потреби ЗАЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України. Зауважень до роботи систем безпеки на поточний час немає”, – йдеться у повідомленні Держатомрегулювання.
Нагадаємо, що вчора, 25 серпня, внаслідок обстрілів російськими військами були пошкоджені усі лінії електропередач, які зв’язують ЗАЕС з енергосистемою України. Енергоблоки №5 та №6 були зупинені системами аварійного захисту.
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“Внаслідок влучання снарядів окупантів в естакаду, яка з’єднує енергоблок №2 АЕС зі спецкорпусом, призначеним для поводження з радіоактивними відходами та для дезактивації, пошкоджено трубопроводи мережевої води та хімічно знесоленої води, що проходять по естакаді”, – наголосили у Держатомрегулюванні.
Окрім того, пошкодження зазнали лінії зв’язку із датчиками радіаційного контролю, розташованими на спеціальному корпусі та лінії телефонного зв’язку Запорізької АЕС.
Натомість оперативні працівники виконали відсікання і локалізацію пошкоджених ділянок трубопроводів, зараз забезпечується оцінка радіаційної та екологічної ситуації на майданчику ЗАЕС.
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