На Запорізькій атомній електростанції внаслідок влучення снарядів окупантів в естакаду пошкоджено трубопроводи мережевої води та хімічно знесоленої води, що проходять по естакаді.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

За інформацією ДП НАЕК “Енергоатом”, станом на 8:00 26 серпня оперативним персоналом Запорізької АЕС здійснюються роботи з підключення енергоблоків №5 та №6 Запорізької АЕС до електромережі.

“На цю мить власні потреби ЗАЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України. Зауважень до роботи систем безпеки на поточний час немає”, – йдеться у повідомленні Держатомрегулювання.

Нагадаємо, що вчора, 25 серпня, внаслідок обстрілів російськими військами були пошкоджені усі лінії електропередач, які зв’язують ЗАЕС з енергосистемою України. Енергоблоки №5 та №6 були зупинені системами аварійного захисту.

“Внаслідок влучання снарядів окупантів в естакаду, яка з’єднує енергоблок №2 АЕС зі спецкорпусом, призначеним для поводження з радіоактивними відходами та для дезактивації, пошкоджено трубопроводи мережевої води та хімічно знесоленої води, що проходять по естакаді”, – наголосили у Держатомрегулюванні.

Окрім того, пошкодження зазнали лінії зв’язку із датчиками радіаційного контролю, розташованими на спеціальному корпусі та лінії телефонного зв’язку Запорізької АЕС.

Натомість оперативні працівники виконали відсікання і локалізацію пошкоджених ділянок трубопроводів, зараз забезпечується оцінка радіаційної та екологічної ситуації на майданчику ЗАЕС.