Голова ООН з атомної енергетики Рафаель Гроссі попередив, що найбільша атомна електростанція Європи - Запорізька АЕС - "повністю вийшла з-під контролю" МАГАТЕ.

Про це повідомляє британський новинний телеканал Sky News.

За словами Гроссі, ситуація на Запорізькій АЕС стає небезпечнішою з кожним днем. Він закликав Україну та Росію дозволити експертам відвідати ЗАЕС, аби запобігти ядерній аварії

“Було порушено всі принципи ядерної безпеки. Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне, надзвичайно серйозне та небезпечне”, – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі нагадав про обстріли поблизу ЗАЕС на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та додав, що Росія й Україна продовжують вести обстріли у Запорізькій області.

Зараз Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів, однак персонал ЗАЕС залишився українським. Це могло призвести до суперечок і ймовірного насильства з боку окупантів щодо співробітників ЗАЕС, додав Гроссі.

Він зауважив, що МАГАТЕ має певний зв’язок з персоналом ЗАЕС, однак він “несправний” та “нерівний”.

“Ланцюг постачання обладнання та запасних частин на завод був перерваний, тому ми не впевнені, що завод отримує все, що йому потрібно”, – додав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ резюмував, що взявши до уваги всі ці факти, утворюється низка речей, які ніколи не повинні відбуватись на ядерному об’єкті.