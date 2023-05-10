Експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз "ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли".

Про це повідомляє SkyNews.

Бойові дії можуть пошкодити радіоактивний матеріал на запорізькому об’єкті та спричинити “значний радіаційний інцидент” або навіть розплавлення активної зони.

Останнє може призвести до зони відчуження від 20 до 40 км і великої кількості забрудненого ґрунту та води, пояснив Дорфман.

Його коментарі прозвучали після прохання ядерної служби ООН “запобігти загрозі серйозної ядерної аварії”, оскільки Росія збільшує кількість військ на місці, а Україна перегруповується для контрнаступу в регіоні.

“Коли [Запоріжжя було окуповано] приблизно рік тому, такі люди, як я, не спали цілий тиждень, хвилюючись про це, але насправді зараз ситуація, мабуть, більш небезпечна, ніж будь-коли”, — зазначив доктор Дорфман, асоційований науковий співробітник Університету Сассекса.

За даними українського державного оператора “Енергоатом”, Росія перекидає на об’єкт додаткові війська та військову техніку.

Доктор Дорфман зауважив, що “температура ядра підніметься неконтрольовано”, якщо механізми охолодження будуть пошкоджені, і “подібно до Фукусіми, ви побачите розплавлення ядра, яке порушить захисну оболонку”.

Щонайменше чотири реактори перебувають у режимі холодної зупинки, що робить їх безпечнішими, але вони все ще потребують охолодження за допомогою надійного водопостачання, працюючих помп та підключення до електромережі.

Резервні дизельні генератори можуть живити системи охолодження, якщо станція втрачає електроенергію, але якщо відсутність електроенергії триватиме більше ніж на 10-12 днів, пальне потрібно буде транспортувати на станцію через зону бойових дій.

Додайте до цього сховища ядерних відходів, які є “набагато менш захищеними”.

“Вони містять дуже значний радіологічний інвентар, який у разі удару або порушення може призвести до потужного радіаційного інциденту”, пояснив експерт.

Раніше Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що “загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною”.

Варто зазначити, що російські війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції військову техніку та вибухівку.

Водночас генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським у 37 роковини аварії на ЧАЕС запевнив, що МАГАТЕ продовжує зусилля для захисту Запорізької АЕС.

Довідка. Nuclear Consulting Group створена у 2007 році, є незалежною некомерційною віртуальною установою, яка займається експертними дослідженнями та аналізом ядерних питань. До складу входять провідні вчені та експерти в галузі екологічних ризиків, радіаційних відходів, енергетичної політики, екологічної стійкості, технологій поновлюваних джерел енергії, економіки енергетики, політології, поширення ядерної зброї, наукових та технічних досліджень, екологічної справедливості, екологічних філософій, фізики елементарних частинок, енергоефективності, екологічного планування та участі.