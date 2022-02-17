Про це в ОБСЄ сповістили під час засідання Ради безпеки ООН.
Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікко Кіннунен зазначив, що зафіксовані порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків РФ 17 лютого ускладнюють мирний процес. Щоб уникнути ймовірного вторгнення, Організація наголосила на важливості проведення розслідування.
“Необхідно встановити точні факти, що сталося та уникнути ескалації”, – додав Кіннунен.
Своєю чергою, Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіт Чевік заявив, що ОБСЄ не має доступу до всіх ділянок на Донбасі. Команді неодноразово перешкоджали й погрожували.
“Мушу зазначити, що свобода пересування спеціальної моніторингової місії зазнавала перешкод, і це лише погіршилося торік. Місію було висвітлено в негативному світлі, й були навіть залякування працівників. Були тимчасові блокади, сталість роботи місії під загрозою, немає операційної незалежності та свободи у роботі”, – зауважив Чевік.
- Нагадаємо, Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН сповістив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.
- Також у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації оприлюднили заяву після офіційної відповіді Кремля на письмовий документ Сполучених Штатів Америки щодо вимог “гарантій безпеки”.