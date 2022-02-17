Представники Організації з безпеки і співробітництва в Європі запевняють, що сьогоднішні обстріли на Луганщині можуть призвести до ескалації.

Про це в ОБСЄ сповістили під час засідання Ради безпеки ООН.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікко Кіннунен зазначив, що зафіксовані порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків РФ 17 лютого ускладнюють мирний процес. Щоб уникнути ймовірного вторгнення, Організація наголосила на важливості проведення розслідування.

“Необхідно встановити точні факти, що сталося та уникнути ескалації”, – додав Кіннунен.

Своєю чергою, Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіт Чевік заявив, що ОБСЄ не має доступу до всіх ділянок на Донбасі. Команді неодноразово перешкоджали й погрожували.

“Мушу зазначити, що свобода пересування спеціальної моніторингової місії зазнавала перешкод, і це лише погіршилося торік. Місію було висвітлено в негативному світлі, й були навіть залякування працівників. Були тимчасові блокади, сталість роботи місії під загрозою, немає операційної незалежності та свободи у роботі”, – зауважив Чевік.