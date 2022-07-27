Доля другої за величною електростанції в Україні - Вуглегірської ТЕС - залишається невідомою після того, як війська РФ повідомили про її захоплення.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Останніми днями війська РФ неодноразово намагались взяти під контроль Вуглегірську ТЕС, що у місті Світлодарськ на Донеччині. Однак українські воїни відбивали наступи російських окупантів.

Проте нещодавно росіяни заявили, що все ж взяли під контроль електростанцію і захопили її неушкодженою. У Києві ж заяви РФ поки не підтвердили і не спростували, а лише повідомили, що довкола ТЕС продовжуються бої.

Якщо заяви росіян про захоплення Вуглегірської ТЕС виявляться правдивими, то це стане першим вагомим здобутком Кремля за понад три тижні.

Після окупації Лисичанська (Луганська область), армія РФ та підтримувана нею армія сепаратистів з ОРДЛО намагаються досягти прогресу у Донецькій області. Однак українські захисники чинили та продовжують чинити опір наступам окупантів.

На опублікованих у соцмережах кадрах, які неможливо перевірити на достовірність, видно, як найманці російської ПВК “Вагнер” позують біля Вуглегірської ТЕС.

Один з найманців навіть показав на камеру годинник, на якому показано час 10:01 та дата – 26 липня.

Однак, наголосили в агентстві, вони не можуть перевірити, чи дійсно Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль російських окупантів.

Проте на тих самих кадрах помітно, що робочі частини ТЕС залишились неушкодженими.

Україна не підтверджує те, що електростанція у Світлодарську захоплена російськими окупантами. Все, про що було заявлено – бойові дії тривають на двох прилеглих ділянках. 25 липня від Генштабу ЗСУ з’явилось повідомлення, що окупанти “досягли певних успіхів” навколо ТЕС.

За даними британської розвідки від 27 липня, найманці ПВК “Вагнер”, ймовірно, все-таки здійснили тактичне просування на Донбасі навколо Вуглегірської ТЕС та сусіднього села Новолуганське. У повідомленні британців йдеться, що ЗСУ, ймовірно, вийшли з цього району.