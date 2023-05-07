Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що "загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною".

Про це інформує пресслужба МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що останнім часом на Запорізькій АЕС збільшується присутність та активність російських ворожих військ. Фахівці МАГАТЕ, які знаходяться на території, постійно чують звуки обстрілів.

Як повідомляється на сайті агентства, Гроссі “висловив глибоке занепокоєння з приводу напружених, стресових і складних умов для персоналу ЗАЕС й родин працівників станції”.

“Загальна ситуація поблизу Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я стурбований потенційними ризиками ядерної безпеки та фізичної безпеки, з якими щоденно стикається станція. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення та навколишнього середовища. Цей великий ядерний об’єкт потрібно захистити. Я буду продовжувати наполягати на тому, щоб усі причетні сторони зобов’язалися досягти цієї життєво важливої цілі. МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку станції”, – наголосив він.

Варто зазначити, що російські війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції військову техніку та вибухівку.

Про розміщення ворожої техніки та вибухівки стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 2 травня.

Минулоріч у липні окупанти розмістили зброю, техніку та вибухівку у машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС.

На початку серпня 2022 року отримано інформацію щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.

Неофіційні канали повідомляють про те, що росіяни також зберігають зброю та вибухівку в інших приміщеннях ЗАЕС, зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

Водночас генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським у 37 роковини аварії на ЧАЕС запевнив, що МАГАТЕ продовжує зусилля для захисту Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що 5 квітня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими посадовцями в Калінінграді, аби обговорити ситуацію щодо гарантування ядерної безпеки на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції.

“Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопосадовцями кількох російських відомств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької атомної електростанції”, – сказав Гроссі.