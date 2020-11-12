Про це повідомляє видання The Local.
Всі заклади, які мають ліцензію на продаж алкоголю, повинні завершити роботу до 22:30.
Заборона діятиме з 20 листопада і до кінця лютого 2021 року.
Прем’єр зазначив, що країна “рухається до темних часів” і кожне прийняте рішення має значення. Левен запевнив, що влада діятиме рішуче, якщо це буде необхідно. Зокрема, планується переглянути кількість людей, яким дозволено одночасно контактувати.
Міністр охорони здоров’я і соціальних справ Лена Халленгрен закликала громадян Швеції не нехтувати карантинними обмеженнями. За її словами, влада розуміє потреби людей, але повинна стримувати поширення вірусу.
“Я розумію, що люди втомилися, я розумію, що людям не вистачає їх повсякденного життя. Я розумію, що може бути складно дотримуватися рекомендацій, але зараз ситуація нестійка”, – сказала Халленгрен.
За словами міністра, бари та ресторани є осередком поширення вірусу не тільки тому, що там контактують великі групи людей, а ще й тому, що під впливом алкоголю люди втрачають пильність та обережність.
Заборона на продаж алкоголю розпочне діяти не одразу. Спочатку заплановані консультації, а вже потім розгляд парламентом.
- Швеція дозволила супермаркетам продавати комах як продукти харчування. Відповідно до чинного законодавства ЄС комахи визначаються як так звана нова їжа. Такі продукти не можуть продаватися без попередньої оцінки Європейською комісією, що ці продукти не становлять загрози для здоров’я споживачів.