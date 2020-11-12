Уряд Швеції планує заборонити продаж алкоголю після 22:00, щоб стримати поширення COVID-19. За словами прем’єр-міністра країни Стефана Левена, заборона стосуватиметься не тільки магазинів, а й пабів, барів, ресторанів і нічних клубів.

Про це повідомляє видання The Local.

Всі заклади, які мають ліцензію на продаж алкоголю, повинні завершити роботу до 22:30.

Заборона діятиме з 20 листопада і до кінця лютого 2021 року.

Прем’єр зазначив, що країна “рухається до темних часів” і кожне прийняте рішення має значення. Левен запевнив, що влада діятиме рішуче, якщо це буде необхідно. Зокрема, планується переглянути кількість людей, яким дозволено одночасно контактувати.

Міністр охорони здоров’я і соціальних справ Лена Халленгрен закликала громадян Швеції не нехтувати карантинними обмеженнями. За її словами, влада розуміє потреби людей, але повинна стримувати поширення вірусу.

“Я розумію, що люди втомилися, я розумію, що людям не вистачає їх повсякденного життя. Я розумію, що може бути складно дотримуватися рекомендацій, але зараз ситуація нестійка”, – сказала Халленгрен.

За словами міністра, бари та ресторани є осередком поширення вірусу не тільки тому, що там контактують великі групи людей, а ще й тому, що під впливом алкоголю люди втрачають пильність та обережність.

Заборона на продаж алкоголю розпочне діяти не одразу. Спочатку заплановані консультації, а вже потім розгляд парламентом.