У Бучанському, Вишгородському, частині Обухівського й Фастівського районів Київської області ситуація з відновленням електропостачання покращується, також вживаються додаткові заходи для відновлення вимкнень електроенергії за графіком.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, станом на зараз ситуація у громадах, де було відсутнє світло більше як 48 годин, поступово покращується. Це Бучанський та Вишгородський, частина Обухівського та Фастівського районів. Там вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, аби вийти на графіки.

“Провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головне питання – ліквідація критичної ситуації, що склалася в області внаслідок обстрілу РФ об’єктів енергопостачання”, – розповів Олексій Кулеба.

Він також зазначив, що комісія надала доручення “Укренерго” та “ДТЕК” якнайшвидше вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності й рівномірний її розподіл.

Крім того, Олексій Кулеба додав, що окремо доручено районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури.

“У найкоротші терміни буде розгорнуто додаткові «Пункти незламності» та пункти обігріву у громадах. Буде забезпечено підвіз води туди, де це потрібно”, – підсумував голова Київської ОВА.

Зазначимо, що під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення щодо застосування графіків відключень електроенергії.

Відтак, за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявилися: порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії; застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством; відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури; недотримання тривалості відключення.

Також виявлено випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.