Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Так, вночі трьома дронами-камікадзе типу “Shahed-131/136” ворог атакував нафтобазу в Кропивницькому. Наразі пожежу ліквідовано, без людських втрат.

Тоді як на Миколаївщині знищили ворожий дрон, інший влучив у приватне домоволодіння в Куцурубській громаді. Пожежу також ліквідували, ніхто не постраждав.

Водночас за минулу добу ворог здійснив понад 110 артилерійських обстрілів, витративши понад 550 снарядів.

Херсон росіяни атакували дев’ять разів. Зокрема ворог відкрив вогонь по цивільних людях в одному з гіпермаркетів обласного центру. Загинули 3, ще 4 отримали поранення, їх госпіталізовано. Дані ще уточнюються. Внаслідок ударів по житлових будинках Даріївської громади ще один цивільний загинув.

Росіяни також продовжують застосовувати по правобережжю і дрони-камікадзе типу “Ланцет”. Тричі за минулу добу вдарили по сільськогосподарських площах. Люди не постраждали.

Нашою авіацією і ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання близько ста вогневих завдань нанесено ураження по районах зосередження живої сили та техніки ворога на лівобережжі.

Отримано підтвердження про втрати противника в кількості: 25 росіян, два міномети, БпЛА, крупнокаліберної гармати “Гіацинт-Б”, автоматичного комплексу далекого візуального спостереження “Муром-М”, три одиниці автотехніки.

В Чорному морі залишилось п’ять кораблів, зокрема один великий десантний корабель, всі ракетоносії заведені в пункти базування. Та попри це, у пресслужбі закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Оскільки залишається актуальною ракетна небезпека з повітря, а також дронові атаки. Тоді як у прифронтових регіонах зберігаються загрози посилення обстрілів та ударів КАБами.