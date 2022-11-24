У Міністерстві енергетики України заявили, що енергосистема держави має стабілізуватися до вечора 24 листопада.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.

За словами Галущенка, станом на 8:27 по всій країні спостерігається складна ситуація з енергетикою через російські масовані обстріли.

Він також додав, що о 4 ранку 24 листопада вдалося об’єднати енергосистему. Наразі вона працює як єдина, живлячи всі критичні об’єкти.

За прогнозами ситуація в енергомережі має стабілізуватися до вечора. До прикладу, наразі у Києві без електропостачання залишається 70% міста.

Крім того, до кінця дня в Україні почнуть працювати атомні електростанції.

Також Галущенко додав, що вчора перше було вимкнено всі 4 станції. Зокрема, Запорізька атомна електростанція знову втратила доступ до зовнішньої електроенергії та покладалася на аварійні дизель-генератори.

ДОВІДКА: 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.