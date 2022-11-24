Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.
За словами Галущенка, станом на 8:27 по всій країні спостерігається складна ситуація з енергетикою через російські масовані обстріли.
Він також додав, що о 4 ранку 24 листопада вдалося об’єднати енергосистему. Наразі вона працює як єдина, живлячи всі критичні об’єкти.
За прогнозами ситуація в енергомережі має стабілізуватися до вечора. До прикладу, наразі у Києві без електропостачання залишається 70% міста.
Крім того, до кінця дня в Україні почнуть працювати атомні електростанції.
Також Галущенко додав, що вчора перше було вимкнено всі 4 станції. Зокрема, Запорізька атомна електростанція знову втратила доступ до зовнішньої електроенергії та покладалася на аварійні дизель-генератори.
ДОВІДКА: 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- 24 листопада після масованих обстрілів України Кіровоградську та Вінницьку області заживили до електромережі.
- Після масованих ракетних обстрілів України, в Одесі повідомляють про відновлення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури.
- У Кривому Розі на поверхню вивели всіх шахтарів, які застрягли під землею 23 листопада після знеструмлення міста, яке виникло внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні.