Відключення у Києві стають більш прогнозованими, тому найближчим часом столиця зможе повернутися до планових графіків відключень замість аварійних.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

“Перш за все, колеги бачать, що ситуація в енергосистемі Києва стабілізується. Відключення стають більш прогнозованими, завдяки неймовірній роботі енергетиків. Сподіваюся, найближчим часом зможемо повернутися до графіків. Ви і самі це відчуваєте”, – зазначив гендиректор компанії Yasno.

Він також додав, що після того, як столиця повернеться до графіків, варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами. Особливо на час підготовки до свят.

Сергій Коваленко наголосив, що необхідно використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було «перекосів». Особливо – не вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як відновлюється електропостачання.

Крім того, гендиректор Yasno розповів, що додатково до будинків, які відключаються централізовано, додається значна кількість тих, хто відключається самостійно. До того ж, міська влада Києва отримала 107 заявок ОСББ на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків.

Щоб отримати таку компенсацію, ОСББ/ЖБК мають звернутися до районних адміністрацій із заявою та пакетом документів. За словами Сергія Коваленка, це буде справді хорошою інвестицією і проявом піклування, бо від таких генераторів можна заживити водяні насоси, ліфти чи іншу техніку.

Своєю чергою, в “Укренерго” повідомили, що станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні. А також зазначили, що завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.