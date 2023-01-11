Через несприятливі погодні умови та використання електроприладів збільшується навантаження на енергосистему, що призводить до дефіциту електроенергії та частіших відключень. Відтак, через стан мереж і генерації зараз на Київ дають близько 60% необхідних об’ємів.

Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, ситуація в енергосистемі досить складна. По-перше, генерація уже давно не дорівнює потребам в електроенергії. Погода робить так, що ми більше користуємося електроприладами, дістаємо обігрівачі, а це надто навантажує систему та збільшує дефіцит.

По-друге, деякі генераційні об’єкти пішли на планові ремонти. Проте без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до ладу буде складним і дуже довгим. Сергій Коваленко зазначив, що такі ж капітальні ремонти відбувалися й до широкомасштабної війни, проте система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно.

І третє – через стан мереж і генерації зараз на Київ дають близько 60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму приблизно 40% йде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишок розподілять серед користувачів житлових будинків.

“Цю нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС. І тут криється відповідь на запитання, чому почали відключати вночі. Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються”, – пояснив гендиректор Yasno.

А також зазначив, що споживання електроенергії зараз є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження й сірі зони відключають повністю.