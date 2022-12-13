Станом на 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що складні погодні умови – сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів – негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж, а також суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

Окрім цього, на сході російські окупанти знову обстріляли декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах будуть розпочаті після дозволу ЗСУ.

Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

В області доведено ліміти споживання електроенергії.

Щоб отримати точну інформацію по окремому регіону, “Укренерго” закликає стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).