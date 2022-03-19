Про це сповістив в етері телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
За його словами, “Азовсталь” російські окупанти не захопили, адже українські захисники його обороняють. Втім, через численні бомбардування та обстріли цей “економічний гігант” втрачено.
Також на думку Денисенка, Путін свідомо віддає накази нищити важливі об’єкти України аби завдати їй найбільших збитків.
“Ми повинні чітко розуміти — це особиста вказівка путіна знищити це місто, і паралельно, безумовно, одна з його ключових задач у війні. Як би не завершилася ця війна, що б не було далі, його задача не демілітаризація України, його задача – деіндустріалізація України. Тобто зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи наступні десятиліття”, – наголосив радник міністра.
- Нагадаємо, Начальник патрульної поліції Донецької області Михайло Вершинін звернувся до Президента України з проханням надати місту системи протиповітряної оборони.
- Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький записав звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та усього світу. Оборонці міста відчайдушно стримують 14-тисячне російське угруповання, але Маріуполь критично потребує деблокади.