Битва за Маріуполь продовжується. Російські загарбники нищать цивільну та промислову інфраструктуру міста і в останні дні почали активно намагатися металургійний завод "Азовсталь".

Про це сповістив в етері телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, “Азовсталь” російські окупанти не захопили, адже українські захисники його обороняють. Втім, через численні бомбардування та обстріли цей “економічний гігант” втрачено.

Також на думку Денисенка, Путін свідомо віддає накази нищити важливі об’єкти України аби завдати їй найбільших збитків.