Президент України Володимир Зеленський заявив про погіршення ситуації у заблокованому російськими військами Маріуполі. Водночас він наголосив, що на заводі "Азовсталь" наразі перебуває близько тисячі цивільних жителів.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції.

Він зазначив, що військові РФ не полишають спроб штурмувати територію заводу “Азовсталь”, де змушені ховатись від безперервних обстрілів багато цивільних, серед них – діти, жінки та літні люди.

“Ситуація в Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших бійців сотні поранених людей. Захищаючи цивільних, вони втрачають свої життя… Хочеться сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим і мирним жителям у Маріуполі, але я не можу цього сказати”, – зауважив Зеленський.

За його словами, українська сторона готова обміняти російських військовополонених на безпечний коридор для цивільних та українських військових, котрі перебувають у Маріуполі.

Окрім цього, він знову нагадав, що деблокувати місто можна військовим або дипломатичним шляхом. Водночас на дипломатичний не погоджується РФ, а для першого варіанта в України поки що недостатньо військової техніки.

Своєю чергою, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося.