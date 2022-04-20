Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції.
Він зазначив, що військові РФ не полишають спроб штурмувати територію заводу “Азовсталь”, де змушені ховатись від безперервних обстрілів багато цивільних, серед них – діти, жінки та літні люди.
“Ситуація в Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших бійців сотні поранених людей. Захищаючи цивільних, вони втрачають свої життя… Хочеться сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим і мирним жителям у Маріуполі, але я не можу цього сказати”, – зауважив Зеленський.
За його словами, українська сторона готова обміняти російських військовополонених на безпечний коридор для цивільних та українських військових, котрі перебувають у Маріуполі.
Окрім цього, він знову нагадав, що деблокувати місто можна військовим або дипломатичним шляхом. Водночас на дипломатичний не погоджується РФ, а для першого варіанта в України поки що недостатньо військової техніки.
Своєю чергою, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося.
“Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню”, – пояснила міністерка.
- Нагадаємо, заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” заявив про готовність військових евакуюватися з Маріуполя за підтримки третьої сторони та закликав РФ забезпечити гуманітарний коридор для цивільних, котрі не мають наразі змоги залишити свої укриття через безперервні обстріли з боку російських військ.
- Внаслідок бомбардувань та обстрілів з боку російської армії маріупольський завод “Азовсталь” майже повністю знищено.
- Народний депутат Сергій Тарута заявив, що на маріупольську лікарню в районі заводу “Азовсталь” скинуто потужну бомбу.
- Також міська рада Маріуполя констатувала, що російські загарбники знищили місцевий Азовський судноремонтний завод – найстаріше підприємство Маріуполя.