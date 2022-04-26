26 квітня з візитом до Росії прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, де зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Останній під час перемовин заявив, що Україна стала "каталізатором для великої кількості проблем" і саме тому РФ погодилась на цю зустріч.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Лаврова, Москва “цінує бажання ООН” провести ще одні перемовини “у такий непростий час”. Він додав, що подальша зустріч Антоніу Гутерреша з президентом РФ Володимиром Путіним свідчить про те, яке велике значення надає Росія контактам з ООН.

Гутерреш відповів Лаврову, що ООН “надзвичайно зацікавлена” у пошуку шляхів для створення ефективного діалогу, який приведе до “якнайшвидшого припинення вогню” та умов мирного вирішення конфлікту.

“Я знаю, що сьогодні ми зіштовхуємось зі складною ситуацією в Україні, різними інтерпретаціями того, що відбувається в Україні, але це не обмежує можливості вести дуже серйозний діалог про те, як найкраще працювати, щоб мінімізувати страждання людей”, – сказав Гутерреш.

Він додав, що його основне завдання зараз – зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилась якомога швидше. Він також наголосив, що потрібно усунути наслідки для громадян, які постраждали від війни в інших частинах світу.

“Дуже важливо підтримувати всі країни світу щодо їжі, енергії, фінансів”, – наголосив Гутерреш.