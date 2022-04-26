Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Лаврова, Москва “цінує бажання ООН” провести ще одні перемовини “у такий непростий час”. Він додав, що подальша зустріч Антоніу Гутерреша з президентом РФ Володимиром Путіним свідчить про те, яке велике значення надає Росія контактам з ООН.

Гутерреш відповів Лаврову, що ООН “надзвичайно зацікавлена” у пошуку шляхів для створення ефективного діалогу, який приведе до “якнайшвидшого припинення вогню” та умов мирного вирішення конфлікту.

“Я знаю, що сьогодні ми зіштовхуємось зі складною ситуацією в Україні, різними інтерпретаціями того, що відбувається в Україні, але це не обмежує можливості вести дуже серйозний діалог про те, як найкраще працювати, щоб мінімізувати страждання людей”, – сказав Гутерреш.

Він додав, що його основне завдання зараз – зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилась якомога швидше. Він також наголосив, що потрібно усунути наслідки для громадян, які постраждали від війни в інших частинах світу.

“Дуже важливо підтримувати всі країни світу щодо їжі, енергії, фінансів”, – наголосив Гутерреш.