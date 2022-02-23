У зоні операції Об'єднаних сил тривають обстріли з боку окупаційних військ, зокрема російські найманці обстріляли реактивною системою залпового вогню "Град" населені пункти.

Про це інформує пресслужба ООС.

Упродовж 22 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Окупаційні сили застосовують зброю, калібром 152 мм, 122 мм, 120 мм та 82 мм, протитанкові гармати МТ-12, міномети калібру 120 мм тощо.

У чотирьох населених пунктах позиції наших захисників були обстріляні з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.

Внаслідок обстрілу від осколкових поранень один військовослужбовець загинув. Ще один український захисник отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.

Наголошується, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.