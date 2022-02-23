Про це інформує пресслужба ООС.
Упродовж 22 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Окупаційні сили застосовують зброю, калібром 152 мм, 122 мм, 120 мм та 82 мм, протитанкові гармати МТ-12, міномети калібру 120 мм тощо.
У чотирьох населених пунктах позиції наших захисників були обстріляні з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.
Внаслідок обстрілу від осколкових поранень один військовослужбовець загинув. Ще один український захисник отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.
Наголошується, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
- Протягом 21 лютого бойовики 84 рази порушили режим припинення вогню, 64 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, ще вісімнадцять отримали поранення та травми.
- Також унаслідок обстрілів у Луганській області була пожежа трансформаторів на тепловій електростанції (ТЕС) у місті Щастя.