Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко у Facebook.
Однак, стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним.
За його словами, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу. Тепер райони Оболонь, Куренівка та Борщагівка перебувають “орієнтовно в таких самих умовах, як і решта міста”.
“Та все одно попрошу бути акуратними із використанням техніки й не включати в розетку все одразу. Хоч погода не зимова, свята наближаються”, — написав Коваленко.
Нагадаємо, що станом на ранок 24 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Найскладнішою є ситуація у Києві та Київській області, а також на сході та півдні.
- Через дефіцит електроенергії міська влада Києва ухвалила рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці — трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах відтепер курсують автобуси.