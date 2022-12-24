У компанії-постачальнику електроенергії та газу YASNO заявили, що ситуація з енергопостачанням столиці покращилася.

Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко у Facebook.

Однак, стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним.

За його словами, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу. Тепер райони Оболонь, Куренівка та Борщагівка перебувають “орієнтовно в таких самих умовах, як і решта міста”.

“Та все одно попрошу бути акуратними із використанням техніки й не включати в розетку все одразу. Хоч погода не зимова, свята наближаються”, — написав Коваленко.

Нагадаємо, що станом на ранок 24 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Найскладнішою є ситуація у Києві та Київській області, а також на сході та півдні.