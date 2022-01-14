Про це повідомив Роман Цимбалюк у коментарі для “Пульс Дня”.
Журналіст зазначив, що Порошенко є чинним українським політиком, який очолює найбільшу опозиційну партію “Європейська Солідарність” й згідно з останніми рейтингами, незабаром вона обійде “Слугу Народу”.
Однак Цимбалюк додав, що багато спостерігачів, зокрема він, бачать, що не завжди така політична боротьба ведеться згідно з демократичними нормами.
Петро Порошенко, дійсно, користується підтримкою частини українського суспільства, він шанований політик на Заході й всі бачать, що це більше схоже на політичні репресії й спробу подолати конкурентів. Звісно, це навряд чи піде на користь державі з урахуванням геополітичного розкладу. Ворог знаходиться біля воріт, точніше, він вже зайшов, окупувавши Крим та Донбас”, — наголосив журналіст.
Петро Порошенко зібрав під своїм крилом велику частину людей з проукраїнськими поглядами. За його словами, може це не більшість українського суспільства, а навіть його меншість.
Як мені здається, в ситуації коли можуть бути нюанси з війною, відкривати внутрішній фронт та не ідеально виглядати в очах західних партнерів, підтримки яких ми потребуємо — занадто”, — наголосив Роман Цимбалюк.
- Нагадаємо, Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.
- Також депутатки Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель і Раса Юкнявічене виклали журналістам своє ставлення до кримінального провадження проти п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
- Раніше, у Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- Відомо, що захист Петра Порошенка попросив суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня 2021 року у день повернення політика до Києва.