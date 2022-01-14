Український журналіст та власний кореспондент агенції УНІАН зазначив, що кримінальне провадження проти п'ятого президента України та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка більше схоже на спробу подолати конкурентів.

Про це повідомив Роман Цимбалюк у коментарі для “Пульс Дня”.

Журналіст зазначив, що Порошенко є чинним українським політиком, який очолює найбільшу опозиційну партію “Європейська Солідарність” й згідно з останніми рейтингами, незабаром вона обійде “Слугу Народу”.

Однак Цимбалюк додав, що багато спостерігачів, зокрема він, бачать, що не завжди така політична боротьба ведеться згідно з демократичними нормами.

Петро Порошенко, дійсно, користується підтримкою частини українського суспільства, він шанований політик на Заході й всі бачать, що це більше схоже на політичні репресії й спробу подолати конкурентів. Звісно, це навряд чи піде на користь державі з урахуванням геополітичного розкладу. Ворог знаходиться біля воріт, точніше, він вже зайшов, окупувавши Крим та Донбас”, — наголосив журналіст.

Петро Порошенко зібрав під своїм крилом велику частину людей з проукраїнськими поглядами. За його словами, може це не більшість українського суспільства, а навіть його меншість.