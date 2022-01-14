Про це повідомив Роман Цимбалюк у коментарі для “Пульс Дня”. 

Журналіст зазначив, що Порошенко є чинним українським політиком, який очолює найбільшу опозиційну партію “Європейська Солідарність” й згідно з останніми рейтингами, незабаром вона обійде “Слугу Народу”. 

Однак Цимбалюк додав, що багато спостерігачів, зокрема він, бачать, що не завжди така політична боротьба ведеться згідно з демократичними нормами. 

Петро Порошенко, дійсно, користується підтримкою частини українського суспільства, він шанований політик на Заході й всі бачать, що це більше схоже на політичні репресії й спробу подолати конкурентів. Звісно, це  навряд чи піде на користь державі з урахуванням геополітичного розкладу. Ворог знаходиться біля воріт, точніше, він вже зайшов, окупувавши Крим та Донбас”, — наголосив журналіст. 

Петро Порошенко зібрав під своїм крилом велику частину людей з проукраїнськими поглядами. За його словами, може це не більшість українського суспільства, а навіть його меншість.

Як мені здається, в ситуації коли можуть бути нюанси з війною, відкривати внутрішній фронт та не ідеально виглядати в очах західних партнерів, підтримки яких ми потребуємо — занадто”, — наголосив Роман Цимбалюк. 