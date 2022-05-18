Держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що ситуація з продовольчою безпекою у світі загострилася. Це сталося через військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Політик звинуватив Росію в тому, що до тих, хто відчуває брак продовольства, додалися ще 40 млн осіб. За словами Блінкена, через збройну агресію РФ проти України було заблоковано постачання продовольства від українських виробників. Саме це й спричинило поширення голоду.

“В багатьох місцях у світі ситуація з продовольчою безпекою була загрозливою. Вона різко загострилося через агресію Росії проти України, що збільшило на 40 млн кількість людей, які відчувають брак продовольства”, — заявив Блінкен.

Відомо, що держсекретар Сполучених Штатів прибув до Нью-Йорка, щоб очолити ініціативу щодо посилення продовольчої безпеки.

Блінкен наголосив, що під час заходу міністри багатьох держав шукатимуть шляхи розв’язання проблеми та допомоги тим, хто її потребує.