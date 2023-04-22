Станом на 22 квітня гідрологічна ситуація контрольована, зокрема спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Крім того, все ще залишаються підтопленими 1 251 дворогосподарство у таких областях: Чернігівська – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 140, Дніпропетровська – 123, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18) та 223 будинки (Кіровоградська – 87, Дніпропетровська – 65, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.