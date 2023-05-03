В Україні за останню добу спостерігається тенденція до зниження рівнів води у річках. Проте все ще залишаються підтопленими 614 дворогосподарств та 93 будинки.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської, Запорізької та Чернігівської).

Залишаються підтопленими 614 дворогосподарств у таких областях: у Чернігівській – 204, Запорізькій – 180, Черкаській – 104, Дніпропетровській – 59, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7. Також підтопленими залишаються 93 будинки (у Дніпропетровській – 30, Черкаській – 36, Кіровоградській – 25, Чернігівській – 2).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 14 тис. 909 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 27 населених пунктів Чернігівської області.

Загалом за добу підрозділи ДСНС перевезли 66 осіб (з початку робіт – 4 тис. 713), відкачали води 7 тис. 177 м куб. (з початку робіт – 107 тис. 924 м куб.). До проведення робіт залучалося 29 осіб та 20 одиниць техніки (з початку робіт – 1 тис. 692 особи та 827 одиниць техніки).